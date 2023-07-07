Богослов Кураев заявил, что сожжение Корана парадоксальным образом может пробудить интерес к священной книге Ислама

Иммигрант из Ирака Салван Момика 28 июня провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Впоследствии полиция Швеции начала получать все новые заявления на проведение аналогичных акций. Daily Storm узнал у бывшего протодиакона Андрея Кураева и профессора Духовной академии Алексея Осипова, можно ли провести параллели между акцией Момика и практикой нацистов, которые в 1930-е годы сжигали книги в Третьем рейхе.





«Не зная мотивы всех этих людей, которых крайне немного, пусть даже четыре человека на многомиллионную страну, совершенно невозможно делать из этого вывод о каком-то фашизме. Это некая сказка о том, что там, где сжигают книги, сжигают людей», — заявил Андрей Кураев.





Парадоксально, но подобные инциденты, напротив, могут поспособствовать появлению интереса к книге, так как она вызывает в обществе острые реакции, считает он.





«Одно дело, когда сжигались книги инквизиции, когда они существовали в очень небольшом количестве экземпляров, и другое дело, когда сегодня книги выходят многомиллионными тиражами. Уничтожение одной из них — это не есть потеря для культуры. Напротив, для самой книги это полезно, как бы она ни называлась. К ней привлекается внимание, и кто-то, кто раньше не интересовался, скажет: «Я хоть полистаю, о чем идет речь, раз эта книга способна вызывать такие острые реакции». Я как раз считаю, что у современного телезрителя дефицит таких реакций и эмоций», — сказал бывший протодиакон.





Профессор Духовной академии Алексей Осипов выразил точку зрения, что происходящее сейчас в Швеции — это откровенный фашизм. При этом гонениям подвергаются не только мусульмане, но и христиане, так как их вера «не соответствует идеологии современной мысли о единстве религий».





«Видимо, идет идея борьбы против признания Бога. Взялись в этот раз за мусульман. По всем европейским странами и по Америке идет гонение и на Христианство. Они же понимают, что эти две религии, пусть и расходятся во многом, имеют единство веры в единого Бога», — подчеркнул Осипов.





По словам Кураева, происходящее в Швеции можно охарактеризовать как «перекормку» населения, когда переизбыток чего-то «вызывает аллергию».





«Я боюсь, как бы в России что-то подобное с православием не произошло. Чтобы из-за перекорма наши дети не ударились в какие-то совершенно другие течение, лишь бы там не было ничего похожего на таких государственных попов, которые ходят в сопровождении директора школы», — добавил он.





По его словам, участие в подобных акциях могут принимать как бывшие мусульмане, стремящиеся «закрыть былые раны, психологические травмы», так и «свободные художники, которые поняли, что есть такой способ напомнить Вселенной о своем существовании», однако «это будут разные оценки, мотивы разные».