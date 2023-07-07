«Уж лучше неправильные убеждения, чем полное оскотинивание»: Сергей Лукьяненко — о сожжении Корана в Стокгольме

Писатель Сергей Лукьяненко осудил протестную акцию с сожжением Корана возле главной мечети в Стокгольме, когда один из мужчин сначала вырвал из него страницы, вытер ими обувь, а потом положил в книгу бекон и предал ее огню. И все это — в так любимый мусульманами праздник Курбан-байрам. Отчего такое происходит? И можно ли называть этих людей людьми? Об этом и о многом другом — в колонке мастера.
Вы спрашиваете, можно ли проводить параллели с нацистской Германией? Но знаете, здесь вряд ли будет какая-то прямая аналогия. Потому что в Германии сжигали книги политических противников, но до священных текстов как-то все-таки еще не доходили.
Мне кажется, это про кризис сознания. Про отрицание каких-то высших ценностей, норм и правил — с одной стороны. Неважно, христианских ли, иудейских, мусульманских и так далее! А с другой — в этом есть такой характерный для сегодняшнего времени момент эпатажа. Хайп...
Я бы сказал, что это отчасти напоминает поступок Раскольникова, который, исходя из того, что Бога нет и все дозволено, пошел и зарубил старушку.
При этом люди прекрасно понимают, что за этим может последовать и негативная реакция — особенно со стороны приверженцев ислама, — но все-таки продолжают это делать.
Это — кризис смысла жизни! Потому что человек, имеющий какие-то ценности и убеждения, всегда уважает убеждения других. Он может их и не разделять, но понимает, как они важны.
Причем — глубочайший кризис. Который, наверное, даже пострашнее, чем политический. Как при нацистах. Тот шел по заданию властей. С целью идеологической накачки. А здесь (и я это вполне допускаю) это искреннее проявление со стороны граждан, молчаливо поддерживаемых большинством. Иначе они бы просто не рискнули так поступить.
Кризис современного общества! Хочется добавить «западного», но у нас определенные черты такого тоже есть. Находился какой-то идиот, который делал то же самое.
А почему это происходит... Потому что людям не хватает глубоких и искренних убеждений. Ведь человеку надо не только есть, пить, заниматься сексом и укрываться от непогоды. Для человека есть понятия высшего смысла его существования. Который может заключаться для кого-то в вере, для кого-то в творчестве, для кого-то в патриотизме и так далее.
Но если все эти смыслы последовательно уничтожить... Если заявить, что веры — нет, что патриотизм — это для негодяев и неудачников, что творчество — это все что угодно, включая выложенные на листе бумаги собачьи какашки... Все может быть творчеством, а значит, творчеством не является ничто! Так вот, если убрать все эти надчеловеческие проявления духа, то мы и получим эту удивительную иллюстрацию о современном обществе, где сытые, благополучные и ни от чего не страдающие люди вдруг начинают заниматься деструкцией и самоуничтожением. Да еще и ненавидеть тех, кто какие-то убеждения имеет!
По большому счету, их трудно назвать людьми и, конечно, это очень печально. На мой взгляд, лучше неправильные убеждения, чем вот такая позиция полного оскотинивания.