«Уж лучше неправильные убеждения, чем полное оскотинивание»: Сергей Лукьяненко — о сожжении Корана в Стокгольме

Мне кажется, это про кризис сознания. Про отрицание каких-то высших ценностей, норм и правил — с одной стороны. Неважно, христианских ли, иудейских, мусульманских и так далее! А с другой — в этом есть такой характерный для сегодняшнего времени момент эпатажа. Хайп...

Я бы сказал, что это отчасти напоминает поступок Раскольникова, который, исходя из того, что Бога нет и все дозволено, пошел и зарубил старушку.

При этом люди прекрасно понимают, что за этим может последовать и негативная реакция — особенно со стороны приверженцев ислама, — но все-таки продолжают это делать.

Это — кризис смысла жизни! Потому что человек, имеющий какие-то ценности и убеждения, всегда уважает убеждения других. Он может их и не разделять, но понимает, как они важны.

Причем — глубочайший кризис. Который, наверное, даже пострашнее, чем политический. Как при нацистах. Тот шел по заданию властей. С целью идеологической накачки. А здесь (и я это вполне допускаю) это искреннее проявление со стороны граждан, молчаливо поддерживаемых большинством. Иначе они бы просто не рискнули так поступить.