Гражданская война или отставка президента? В РАН предположили, чем для Франции и Макрона закончатся массовые беспорядки

Массовые беспорядки начались во Франции вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего местного жителя. В настоящее время бунт продолжается — задержаны 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних. Daily Storm пообщался с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Сергеем Федоровым и узнал, перерастут ли беспорядки в гражданскую войну и можно ли ставить крест на политической карьере президента Эммануэля Макрона.





Причина и действующие лица беспорядков





«Это уже второе и третье поколения [мигрантов во Франции], молодежь, которая в основном как раз и принимала участие в этих беспорядках. [Здесь] вопрос стоит не о какой-то гражданской войне во Франции, которой, конечно, не будет, но о том, как дальше будет жить французское общество с его проблемами. В том числе с проблемами интеграции мигрантов, которые себя не чувствуют полноценными французами», — рассказал Федоров.





К этому же добавляется и недовольство коренных французов, которое особенно остро проявилось в 2018 году вместе с движением «Желтых жилетов». По мнению Федорова, с тех пор вряд ли что-то изменилось и потенциал недовольства во Франции весьма велик. Однако удастся ли Макрону как-то удержать его в рамках закона — это «большой вопрос».





Риск вооруженного конфликта и запуск «перезревших» реформ





По словам Федорова, заявления французских политиков, в частности Эрика Земмура (лидер партии «Реконкиста»), о возможности начала гражданской войны — это явный перебор.





«Тем не менее кризис мы увидели наяву, что говорит о неблагополучии в этой стране и о том, что перед французскими президентом стоят сложные задачи на ближайшие годы его правления», — сказал эксперт.





Он подчеркнул, что политическая ситуация в стране не в пользу Макрона, так как в июне 2022 года его партия «Возрождение» потеряла большинство в Национальном собрании Франции [нижней палате парламента], поэтому как править дальше — непонятно.





По мнению Федорова, сейчас французскому правительству необходимо проводить «болезненные реформы, принимать резонансные законы, в частности закон об эмиграции, о который сломается немало политических копий».





«Он [закон об эмиграции], видимо, будет рассматриваться осенью, но уже сейчас ведутся острые дебаты: правые его критикуют за недостаточную жесткость, левые — наоборот. Это один из важных моментов французской политики, потому что эти бунты происходили в основном в пригородах больших городов, где массово расселены иммигрантские слои населения», — заявил собеседник.