Гражданская война или отставка президента? В РАН предположили, чем для Франции и Макрона закончатся массовые беспорядки

Массовые беспорядки начались во Франции вечером 27 июня в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего местного жителя. В настоящее время бунт продолжается — задержаны 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних. Daily Storm пообщался с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Сергеем Федоровым и узнал, перерастут ли беспорядки в гражданскую войну и можно ли ставить крест на политической карьере президента Эммануэля Макрона.
Причина и действующие лица беспорядков
«Это уже второе и третье поколения [мигрантов во Франции], молодежь, которая в основном как раз и принимала участие в этих беспорядках. [Здесь] вопрос стоит не о какой-то гражданской войне во Франции, которой, конечно, не будет, но о том, как дальше будет жить французское общество с его проблемами. В том числе с проблемами интеграции мигрантов, которые себя не чувствуют полноценными французами», — рассказал Федоров.
К этому же добавляется и недовольство коренных французов, которое особенно остро проявилось в 2018 году вместе с движением «Желтых жилетов». По мнению Федорова, с тех пор вряд ли что-то изменилось и потенциал недовольства во Франции весьма велик. Однако удастся ли Макрону как-то удержать его в рамках закона — это «большой вопрос».
Риск вооруженного конфликта и запуск «перезревших» реформ
По словам Федорова, заявления французских политиков, в частности Эрика Земмура (лидер партии «Реконкиста»), о возможности начала гражданской войны — это явный перебор.
«Тем не менее кризис мы увидели наяву, что говорит о неблагополучии в этой стране и о том, что перед французскими президентом стоят сложные задачи на ближайшие годы его правления», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что политическая ситуация в стране не в пользу Макрона, так как в июне 2022 года его партия «Возрождение» потеряла большинство в Национальном собрании Франции [нижней палате парламента], поэтому как править дальше — непонятно.
По мнению Федорова, сейчас французскому правительству необходимо проводить «болезненные реформы, принимать резонансные законы, в частности закон об эмиграции, о который сломается немало политических копий».
«Он [закон об эмиграции], видимо, будет рассматриваться осенью, но уже сейчас ведутся острые дебаты: правые его критикуют за недостаточную жесткость, левые — наоборот. Это один из важных моментов французской политики, потому что эти бунты происходили в основном в пригородах больших городов, где массово расселены иммигрантские слои населения», — заявил собеседник.
Возможный уход Макрона с поста президента
Федоров подчеркнул, что импичмент не предусмотрен французской Конституцией, однако на выборах президента Франции 2027 года ситуация с бунтами может сыграть свою роль. На данный момент Макрон — не фаворит.
«Шансы победить на выборах у лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сейчас гораздо больше. Как сложится ситуация — пока трудно сказать», — поделился эксперт.
Финал беспорядков и действия властей Франции
«Этот конфликт и так постепенно угаснет. Бузить и поддерживать беспорядки неопределенное время невозможно — всегда бунт чем-то заканчивается. Он уже сейчас выдохся, потому что у бунтующей молодежи, в основном малограмотной, радикализированной, нет никакой политической повестки и политических требований», — считает Федоров.
По его прогнозам, беспорядки должны закончиться к концу недели, однако последствия останутся. Власти, скорее всего, примут меры и запустят определенные программы, например по улучшению ситуации в «трудных» кварталах, или окажут помощь жителям. Но это в теории — на практике подобное сложно сделать.
«Обстановка в так называемых трудных кварталах сложная: там безработица среди молодежи в несколько раз больше, чем в целом по стране, наркомания и прочие социальные беды. Изменить это все путем принятия какого-то закона или очередным вливанием денег не получится», — расценивает Федоров.
По словам эксперта, для разрешения ситуации во Франции необходима долгая системная работа. И лишь затем, хоть и в теории, в целом обстановка может улучшиться.