В середине июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки. Договор предполагал поставки украинской сельхозпродукции из Одессы по Черному морю, которое в значительной степени контролируется российскими Военно-морскими силами. Соглашение было заключено в июле 2022-го, однако за год Киев так и не смог наладить альтернативную железнодорожную и автотранспортную логистику через восточноевропейские страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. О том, какие попытки Киев предпринимал для спасения своего зерна, и почему некоторым странам ЕС невыгодно помогать Украине с вывозом хлеба, рассказал Daily Storm вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.





— Специальная военная операция длится полтора года. Сделка по зерну была заключена год назад. Неужели Украина на могла за это время подумать над тем, чтобы организовать вывоз зерна через Польшу или Румынию, а не рисковать прохождением морских караванов в Черном море?





— Она [Украина] частично их диверсифицировала через железнодорожные перевозки. Но специфика продукции — зерно, сырое растительное масло, это те продукты, которые отправляют крупными составами. Представьте себе 50 тысяч тонн зерна, которые может корабль увезти, и 2,5-3 тысячи, которые — поезд. Вот и смотрите на пропускные способности железной дороги! Часть они смогли перенаправить, а часть — нет. Они договорились с Румынией, поставки через Румынию шли. Румыния расширяет порт Констанца на Черном море.





То есть они [украинские власти] прогнозировали, что их замечательные действия могут привести к таким последствиям, они модернизировали свои порты на Дунае: Измаил и Рени. Другое дело, что мощностей все равно не хватит. Это один миллион тонн, ну, два миллиона тонн. От силы пять. А 20-30 миллионов перевезти уже проблематично, учитывая также то, что эти десятки миллионов тонн зерна еще нужно тоже как-то довезти до этих портов.





﻿По-видимому, надежда была на то, что «Запад нам поможет». «12 стульев» помните, «союза меча и орала»? Здесь то же самое!