Ветеран боев под Славянском 2014 года заявил, что сажать Стрелкова нерационально, поскольку он может принести пользу

Боец с позывным Малой воевал в составе ополчения Константиновки (ДНР) с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. В беседе с Daily Storm солдат рассказал о том, какое отношение к Стрелкову (Гиркину) у него и сослуживцев сформировалось во время боев за Славянск и уже после 2014-2015 годов.





«Гиркин с умом распределял все ресурсы. Никогда не отправлял людей на верную смерть, но надо понимать, что война 2014 года — это война «папуасов», командовать такой массой некадровых военных тяжело, однако у него это получилось. Все радиовышки, все, что могло использоваться врагом против ополчения, по распоряжению Гиркина было сразу же взято под контроль», — отметил Малой.





Боец также прокомментировал основные обвинения в адрес Гиркина по поводу обороны Славянска. После вывода гарнизона из города и сдачи его ВСУ в сторону Стрелкова звучали обвинения в предумышленном дезертирстве. В публичном поле глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай назвал бывшего министра обороны ДНР «болезненно самовлюбленным, истеричным человеком». В адрес Стрелкова также звучали обвинения в трусости от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.





«После сдачи Славянска все в глубине души понимали, что мы не вывезем оборону, но тем не менее большая масса солдат затаила «детскую обиду» на Стрелкова. Он мыслил как командир, ополченцы воспринимали это на горячую голову, у многих в Славянске оставались семьи. Конечно, оставление города было тяжелым решением для всех», — рассказал боец.





Тем не менее мнения о компетентности Стрелкова у сослуживцев Малого не поменялись даже после фиаско в Славянске. Однако публичные высказывания Стрелкова после 2015 года боец считает излишними: «Откровенно говоря, все устали от его нытья, в особенности от разборок Гиркина с ЧВК».





По мнению Малого, сейчас с бывшим министром Обороны ДНР властям можно было бы сотрудничать на благо развития армии. «Как по мне, лучше бы он занимался обучением офицерского состава, у него большой боевой опыт. Книги по тактике ведения боя устарели, лучше бы заняли его переписыванием обучающей литературы. Сажать его, конечно, нерационально», — сказал солдат.





«Он бы хорошо себя показал, если бы не постоянно ныл в инфополе, но давал спокойную и трезвую критику Министерства обороны, занимался просветительской деятельностью среди офицеров. В его критике действительно есть правда, у нас же присутствуют проблемы в армии, это не секрет. Но Гиркин перешел грани дозволенного много раз, так тоже нельзя», — заключил Малой. По его мнению, Стрелкова было бы вполне достаточно просто оштрафовать.





Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали утром 21 июля в его квартире. По словам жены офицера, бывшему министру обороны ДНР вменяют 282-ю статью УК РФ (экстремизм).