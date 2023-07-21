Новости
Новости
St
Ветеран боев под Славянском 2014 года заявил, что сажать Стрелкова нерационально, поскольку он может принести пользу
Солдат проходил службу под началом Гиркина в Константиновке с самого начала конфликта в Донбассе Игорь Стрелков
Эксклюзив Мнения

Ветеран боев под Славянском 2014 года заявил, что сажать Стрелкова нерационально, поскольку он может принести пользу

Солдат проходил службу под началом Гиркина в Константиновке с самого начала конфликта в Донбассе

Игорь Стрелков Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Боец с позывным Малой воевал в составе ополчения Константиновки (ДНР) с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. В беседе с Daily Storm солдат рассказал о том, какое отношение к Стрелкову (Гиркину) у него и сослуживцев сформировалось во время боев за Славянск и уже после 2014-2015 годов. 


«Гиркин с умом распределял все ресурсы. Никогда не отправлял людей на верную смерть, но надо понимать, что война 2014 года это война «папуасов», командовать такой массой некадровых военных тяжело, однако у него это получилось. Все радиовышки, все, что могло использоваться врагом против ополчения, по распоряжению Гиркина было сразу же взято под контроль»,  отметил Малой.


Боец также прокомментировал основные обвинения в адрес Гиркина по поводу обороны Славянска. После вывода гарнизона из города и сдачи его ВСУ в сторону Стрелкова звучали обвинения в предумышленном дезертирстве. В публичном поле глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай назвал бывшего министра обороны ДНР «болезненно самовлюбленным, истеричным человеком». В адрес Стрелкова также звучали обвинения в трусости от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.


«После сдачи Славянска все в глубине души понимали, что мы не вывезем оборону, но тем не менее большая масса солдат затаила «детскую обиду» на Стрелкова. Он мыслил как командир, ополченцы воспринимали это на горячую голову, у многих в Славянске оставались семьи. Конечно, оставление города было тяжелым решением для всех»,  рассказал боец.


Тем не менее мнения о компетентности Стрелкова у сослуживцев Малого не поменялись даже после фиаско в Славянске. Однако публичные высказывания Стрелкова после 2015 года боец считает излишними: «Откровенно говоря, все устали от его нытья, в особенности от разборок Гиркина с ЧВК».


По мнению Малого, сейчас с бывшим министром Обороны ДНР властям можно было бы сотрудничать на благо развития армии. «Как по мне, лучше бы он занимался обучением офицерского состава, у него большой боевой опыт. Книги по тактике ведения боя устарели, лучше бы заняли его переписыванием обучающей литературы. Сажать его, конечно, нерационально», — сказал солдат.


«Он бы хорошо себя показал, если бы не постоянно ныл в инфополе, но давал спокойную и трезвую критику Министерства обороны, занимался просветительской деятельностью среди офицеров. В его критике действительно есть правда, у нас же присутствуют проблемы в армии, это не секрет. Но Гиркин перешел грани дозволенного много раз, так тоже нельзя»,  заключил Малой. По его мнению, Стрелкова было бы вполне достаточно просто оштрафовать.


Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали утром 21 июля в его квартире. По словам жены офицера, бывшему министру обороны ДНР вменяют 282-ю статью УК РФ (экстремизм).

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Жена Стрелкова подтвердила его задержание

По ее словам, супругу предъявлены обвинения в экстремизме 21 июля 2023
Dailystorm - Жена Стрелкова подтвердила его задержание
#донбасс #славянск #стрелков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»