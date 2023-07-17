В Госдуме предупредили об опасностях, которые могут возникнуть из-за ограничения продажи абортивных препаратов. По мнению первого зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, подобные ограничения могут привести к увеличению числа процедур, вредящих женскому здоровью.





«Мы не должны прийти к тому, что, введя препараты для медикаментозного аборта в количественно-поштучный учет, мы закроем вход этих препаратов в клиники, которые не захотят, как они говорят, «возиться» с оформлением, с контролем. Это не должно привести к увеличению числа хирургических абортов», — сказала парламентарий.





По ее словам, медикаментозный аборт является самым безопасных из всех, что сейчас существуют.





«Что касается хирургического, кюреточного аборта, статистика осложнений после них страшная. Каждая пятая женщина попадала раньше в больницу, потому что были последствия: остатки плодного яйца, кровотечения, воспаления. <...> О том, что аборты мы не будем запрещать, сказал даже президент», — отметила Буцкая.





Вместе с тем депутат подчеркнула, что инициатива Минздрава направлена на контроль за законностью проведения медицинских процедур.





«Введение этого учета препаратов для медикаментозного аборта приведет к тому, что мы четко будем знать историю каждой таблетки: откуда она пришла, в какую клинику поступила и какой пациентке ее дали», — подчеркнула парламентарий.





Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, все они должны быть переведены на учет.





«Блок вопросов касался в том числе демографических направлений, в частности, ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко.