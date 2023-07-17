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В «водных мотоциклах» на Крымском мосту могли быть десятки килограммов взрывчатки
Капитан первого ранга в запасе Дандыкин назвал их дронами-камикадзе Крымский мост
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В «водных мотоциклах» на Крымском мосту могли быть десятки килограммов взрывчатки

Капитан первого ранга в запасе Дандыкин назвал их дронами-камикадзе

Крымский мост Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с Daily Storm предположил, что дроны-камикадзе, атаковавшие Крымский мост, могли нести десятки килограммов взрывчатки. Подобные случаи, по мнению эксперта, стали возможными из-за недостаточной охраны моста «с воды».


«По земле невозможно это сделать, там жесточайший контроль. ПВО тоже прикрыла, и они это знают. Но удалось с воды. Я так понимаю, это [попытка атаковать Крымский мост] объясняется и неудачами в контрнаступе, и нашими ударами, и тем, что зерновая сделка сегодня заканчивается. В Севастополе не удалось ничего, там все было скоординировано со стороны наших, а здесь получилось», — подчеркнул военный эксперт. 


По мнению Дандыкина, сегодняшний случай с использованием водного мотоцикла — это работа дрона-камикадзе. Однако как именно устроены подобные изделия, сказать пока трудно. 


«Небольшое изделие, которое заправляется топливом и начиняется взрывчаткой. Закладывается программа, оператор ведет и подрывает. То же самое, что воздушный беспилотник, только на воде. Здесь, я так понимаю, были десятки килограммов взрывчатки. Судя по всему, беспилотники вели с помощью наводки от американцев, потому что иначе с такого расстояния невозможно», — предположил эксперт. 


При этом он отметил, что для усиления безопасности на Крымском мосту не требуется привлечение Черноморского флота.


«Флот стреляет калибрами по супостату. К тому же сейчас два больших десантных корабля привлечены к паромной переправе. У флота много работы», — отметил Дандыкин.


Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате случившегося погибли два человека: муж и жена, отправлявшиеся на отдых в Крым.


Вячеслав Гладков также заявил, что 14-летняя дочь пары госпитализирована. Позже появились данные, что ребенок доставлен в реанимацию Темрюкской районной больницы.

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#дрон #дандыкин #безопасность #подрыв крымского моста #крымский мост
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