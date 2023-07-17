В «водных мотоциклах» на Крымском мосту могли быть десятки килограммов взрывчатки

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с Daily Storm предположил, что дроны-камикадзе, атаковавшие Крымский мост, могли нести десятки килограммов взрывчатки. Подобные случаи, по мнению эксперта, стали возможными из-за недостаточной охраны моста «с воды».





«По земле невозможно это сделать, там жесточайший контроль. ПВО тоже прикрыла, и они это знают. Но удалось с воды. Я так понимаю, это [попытка атаковать Крымский мост] объясняется и неудачами в контрнаступе, и нашими ударами, и тем, что зерновая сделка сегодня заканчивается. В Севастополе не удалось ничего, там все было скоординировано со стороны наших, а здесь получилось», — подчеркнул военный эксперт.





По мнению Дандыкина, сегодняшний случай с использованием водного мотоцикла — это работа дрона-камикадзе. Однако как именно устроены подобные изделия, сказать пока трудно.





«Небольшое изделие, которое заправляется топливом и начиняется взрывчаткой. Закладывается программа, оператор ведет и подрывает. То же самое, что воздушный беспилотник, только на воде. Здесь, я так понимаю, были десятки килограммов взрывчатки. Судя по всему, беспилотники вели с помощью наводки от американцев, потому что иначе с такого расстояния невозможно», — предположил эксперт.





При этом он отметил, что для усиления безопасности на Крымском мосту не требуется привлечение Черноморского флота.





«Флот стреляет калибрами по супостату. К тому же сейчас два больших десантных корабля привлечены к паромной переправе. У флота много работы», — отметил Дандыкин.





Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате случившегося погибли два человека: муж и жена, отправлявшиеся на отдых в Крым.





Вячеслав Гладков также заявил, что 14-летняя дочь пары госпитализирована. Позже появились данные, что ребенок доставлен в реанимацию Темрюкской районной больницы.