В Подмосковье мужчина во время застолья в шутку бросил гранату и погиб, еще четверо пострадали

В селе Бортниково городского округа Ступино Подмосковья мужчина выпивал со знакомыми и во время застолья в шутку бросил советскую гранату на пол, думая, что она в нерабочем состоянии. Прогремел взрыв, мужчина погиб, еще четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.





Инцидент произошел вечером 22 июля. Как сообщает следственное управление СКР по Подмосковью, мужчина в игровой форме вынимал и вставлял чеку в «предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой», из-за неосторожности произошел взрыв. Погибшему было 23 года.