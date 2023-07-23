В водоеме в Кемерове нашли тело шестилетнего ребенка, пропавшего день назад

В Кемерове нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего 22 июля. Как сообщает следственное управление СКР по Кузбассу, труп ребенка обнаружили в водоеме недалеко от дома, откуда он ушел.





Мальчик вышел за пределы приусадебного участка дома, где жил с родителями, вечером, сообщал ранее Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело — по какой статье, не уточняется. Будут назначены экспертизы для определения причины смерти ребенка. Прокуратура проводит проверку.