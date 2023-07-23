Минобороны России опровергло сообщения об ударах по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Минобороны РФ опровергло сообщения о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе в результате российского удара. Все объекты, по которым в ночь на 23 июля ударили ВС РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса, заявили в ведомстве.





Днем Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Удару подверглись также места производства этой техники. На объектах находились иностранные наемники. Все цели были уничтожены, заявило Минобороны России.





До сообщения Минобороны в Сети начали распространяться кадры с разрушенным Спасо-Преображенским кафедральным собором в Одессе. Как заявили в российском военном ведомстве, с учетом опубликованных видео из храма наиболее вероятная причина его разрушения — падение украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО. Командование ВСУ намеренно размещает средства противовоздушной обороны в жилых кварталах, говорится в сообщении Минобороны.





В ведомстве указали, что российское командование планирует высокоточные удары по объектам «военной и террористической инфраструктуры» противника на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации. Оно исключает поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.





Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм в Одессе. Его построили на рубеже XVIII-XIX веков, комплекс был разрушен в 1936 году. В 2000-2005 годах собор отстроили, в 2010-м его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.