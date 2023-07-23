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Лукашенко заявил Путину, что его начали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
По его словам, они хотят на «экскурсию» в Польшу undefined
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Лукашенко заявил Путину, что его начали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

По его словам, они хотят на «экскурсию» в Польшу

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, что его начали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» на территории республики. По его словам, вагнеровцы хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув. С последним городом у бойцов негативные ассоциации, потому что оттуда в Артемовск (Бахмут) Запад перебрасывал военную технику для ВСУ, сказал белорусский лидер.


Лукашенко заявил, что «держит» вагнеровцев в центре Белоруссии. По его словам, ему бы не хотелось передислоцировать бойцов к западной границе, потому что «у них настроения плохие».


На встрече Лукашенко заявил, что привез карту, на которой показана переброска польских войск к границам Белоруссии. Он также сказал, что «бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет». В свою очередь Путин заявил, что иностранные наемники несут большие потери «из-за своей глупости» и Россия будет доводить до западной общественности это.


Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что «контрнаступления нет». Президент России в свою очередь сказал, что оно есть, но провалилось. По словам Путина, безвозвратные потери ВСУ с начала наступления, которое идет с 4 июня, составили более 26 тысяч человек.


Белорусский лидер также заявил, что российские военные уничтожили за бой более 15 немецких танков Leopard и свыше 20 американских боевых машин пехоты Bradley. Путин ответил, что за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили рекордное число иностранной техники. Согласно сводке Минобороны от 23 июля, за сутки ВСУ потеряли на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях семь танков Leopard и 15 боевых бронированных машин, в том числе 10 Bradley.

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Появились первые кадры тренировки белорусских десантников и бойцов ЧВК «Вагнер»

Обучение проходит на полигоне на границе с Польшей 20 июля 2023
Dailystorm - Появились первые кадры тренировки белорусских десантников и бойцов ЧВК «Вагнер»
#белоруссия #александр лукашенко #рф #чвк вагнер #владимир путин
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