Премьеру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор, сообщает газета The Times of Israel. Политика прооперировали в медицинском центре «Шеба» в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.





Операция прошла рано утром. Сейчас 73-летний Нетаньяху чувствует себя хорошо, его должны выписать сегодня, пишет The Times of Israel, ссылаясь на офис израильского премьера.





Это вторая госпитализация Нетаньяху в июле. В прошлый раз его положили в больницу 15 июля. Тогда у премьера Израиля выявили обезвоживание. Нетаньяху говорил, что накануне провел много времени в жару на Галилейском море с непокрытой головой и «без воды». Врачи тогда установили Нетаньяху устройство для мониторинга аритмии.





Незадолго до сегодняшней госпитализации премьер Израиля сообщил, что имплантированное неделю назад устройство сработало, понадобилась операция по установке кардиостимулятора.