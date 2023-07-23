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Премьеру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор
Политик остается под наблюдением врачей undefined
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Премьеру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

Политик остается под наблюдением врачей

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор, сообщает газета The Times of Israel. Политика прооперировали в медицинском центре «Шеба» в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.


Операция прошла рано утром. Сейчас 73-летний Нетаньяху чувствует себя хорошо, его должны выписать сегодня, пишет The Times of Israel, ссылаясь на офис израильского премьера.


Это вторая госпитализация Нетаньяху в июле. В прошлый раз его положили в больницу 15 июля. Тогда у премьера Израиля выявили обезвоживание. Нетаньяху говорил, что накануне провел много времени в жару на Галилейском море с непокрытой головой и «без воды». Врачи тогда установили Нетаньяху устройство для мониторинга аритмии.


Незадолго до сегодняшней госпитализации премьер Израиля сообщил, что имплантированное неделю назад устройство сработало, понадобилась операция по установке кардиостимулятора.

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#нетаньяху #здоровье #израиль
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