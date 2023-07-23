Папа римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы

Папа римский Франциск предлагает встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским.





По словам собеседника агентства, встреча предстоятеля Русской православной церкви и главы Римско-католической церкви могла бы пройти в Домодедово или Внуково. Он отметил, что аэропорт считается нейтральной зоной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита папы римского в Россию.





Встреча с патриархом Кириллом могла бы пройти 31 августа, по пути понтифика в Монголию, или 4 сентября, когда он будет возвращаться из этой страны, сказал Севастьянов.





Первая и пока единственная встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По итогам встречи в столице Кубы духовные лидеры подписали совместную декларацию, в которой, в частности, указали на гонения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.