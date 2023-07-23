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Папа римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы
Самолет понтифика сделает остановку в воздушной гавани по пути в Монголию undefined
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Папа римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы

Самолет понтифика сделает остановку в воздушной гавани по пути в Монголию

Папа римский Франциск предлагает встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом ТАСС сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским.


По словам собеседника агентства, встреча предстоятеля Русской православной церкви и главы Римско-католической церкви могла бы пройти в Домодедово или Внуково. Он отметил, что аэропорт считается нейтральной зоной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита папы римского в Россию.


Встреча с патриархом Кириллом могла бы пройти 31 августа, по пути понтифика в Монголию, или 4 сентября, когда он будет возвращаться из этой страны, сказал Севастьянов.


Первая и пока единственная встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По итогам встречи в столице Кубы духовные лидеры подписали совместную декларацию, в которой, в частности, указали на гонения христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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Папа римский Франциск хотел бы встретиться с патриархом Кириллом только после завершения СВО

Первая и единственная встреча духовных лидеров состоялась в 2016 году 5 февраля 2023
Dailystorm - Папа римский Франциск хотел бы встретиться с патриархом Кириллом только после завершения СВО
#папа римский #церковь #патриарх кирилл
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