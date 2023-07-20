Появились первые кадры тренировки белорусских десантников и бойцов ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии опубликовало в своем Telegram-канале первые кадры тренировки бойцов Сил специальных операций (ССО) республики и ЧВК «Вагнер». Обучение проходит на полигоне Брестский у белорусско-польской границы.
Тренировка идет четыре дня и будет длиться еще неделю. Белорусские военные изучают и применяют на практике опыт СВО, приводит Минобороны республики слова одного из бойцов ССО.
Во время тренировки делается упор на организацию взаимодействия родов войск, применение беспилотников, тактические приемы перемещения на поле боя с учетом высокой интенсивности огневого воздействия, приемы скрытия войск и объектов, а также психологическую подготовку военнослужащих, сообщило Минобороны Белоруссии.
19 июля бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», пообещал сделать Вооруженные силы Белоруссии «второй армией мира». По его словам, пока бойцы будут в республике, они готовы «вступиться» за белорусскую армию в случае необходимости.
Подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Белоруссии после событий 23-24 июня. Тогда Пригожин раскритиковал Минобороны России и объявил о «марше справедливости» на Москву. Урегулировать кризис удалось благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко.