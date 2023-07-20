Появились первые кадры тренировки белорусских десантников и бойцов ЧВК «Вагнер»

19 июля бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», пообещал сделать Вооруженные силы Белоруссии «второй армией мира». По его словам, пока бойцы будут в республике, они готовы «вступиться» за белорусскую армию в случае необходимости.





Подразделения ЧВК «Вагнер» прибыли на территорию Белоруссии после событий 23-24 июня. Тогда Пригожин раскритиковал Минобороны России и объявил о «марше справедливости» на Москву. Урегулировать кризис удалось благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко.