Новости
Новости
St
Великобритания сняла санкции с бизнесмена Тинькова
Причины не называются Олег Тиньков
Новости

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Тинькова

Причины не называются

Олег Тиньков Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сказано в документе, распространенном Минфином Соединенного Королевства. Причины принятого правительством решения не называются.


В документе говорится, что запись о российском бизнесмене исключена из санкционного перечня. На него больше не распространяются санкции, «предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг».


Великобритания ввела рестрикции в отношении Тинькова в марте 2022 года. Правительство страны обосновывало это решение тем, что он был акционером Тинькофф Банка — организации, работающей в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства, и в этом статусе «участвовал в получении выгоды или поддержке России».


Тогда же бизнесмен обратился к правительству Великобритании с просьбой снять ограничения. Он заявил, что согласен с решением вводить санкции против тех, кто поддерживает проведение спецоперации, однако сам он к их числу не относится. В октябре он сообщал об отказе от российского гражданства, так как не желает «ассоциироваться со всем происходящим».


С просьбой о снятии санкций с российского бизнесмена к правительству Великобритании обращался и миллиардер Ричард Брэнсон. По его словам, Тиньков «был богатым российским бизнесменом, но он не был олигархом». Введение санкций против Тинькова Брэнсон называл «необоснованным».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#санкции #великобритания #олег тиньков #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»