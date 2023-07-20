Великобритания сняла санкции с бизнесмена Тинькова

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом сказано в документе, распространенном Минфином Соединенного Королевства. Причины принятого правительством решения не называются.





В документе говорится, что запись о российском бизнесмене исключена из санкционного перечня. На него больше не распространяются санкции, «предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг».





Великобритания ввела рестрикции в отношении Тинькова в марте 2022 года. Правительство страны обосновывало это решение тем, что он был акционером Тинькофф Банка — организации, работающей в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства, и в этом статусе «участвовал в получении выгоды или поддержке России».





Тогда же бизнесмен обратился к правительству Великобритании с просьбой снять ограничения. Он заявил, что согласен с решением вводить санкции против тех, кто поддерживает проведение спецоперации, однако сам он к их числу не относится. В октябре он сообщал об отказе от российского гражданства, так как не желает «ассоциироваться со всем происходящим».





С просьбой о снятии санкций с российского бизнесмена к правительству Великобритании обращался и миллиардер Ричард Брэнсон. По его словам, Тиньков «был богатым российским бизнесменом, но он не был олигархом». Введение санкций против Тинькова Брэнсон называл «необоснованным».