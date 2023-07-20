На «Московских ярмарках» на Профсоюзной продают вкусную продукцию из Белоруссии

«У нас представлена колбасная и мясная продукция двух заводов Белоруссии — это Гродненский и Брестский мясокомбинаты. Сырокопченые, сыровяленые колбасы, вареные, мясные деликатесы, тушенка, каши, паштеты. Большой выбор продукции, сыры разных заводов — витебского, минского», — рассказала сотрудница ярмарки.





«Вареные колбасы очень вкусные, большой выбор, любительская колбаса, колбаса докторская. Они большим спросом пользуются. Буженина у нас запеченная очень вкусная. Выбор есть, можно чем-то порадовать покупателей. Мы всегда рады, всегда всех ждем», — добавила она.





Многие гости ярмарки заходят не только за белорусской, но и российской продукцией. Некоторые из раза в раз возвращаются за калужским молоком и полбяным хлебом.





Кроме того, на площадке можно найти различные овощи и фрукты, мед от лучших фермеров России, вкусные ягоды и другие продукты. Фермеры со всей страны и из стран СНГ всегда готовы порадовать жителей столицы своей натуральной продукцией.





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей!





Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда приобретают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте.