Минобороны Украины объявило военными целями суда, идущие в российские порты Черного моря

С 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и Украины, будут рассматриваться ВСУ в качестве перевозчиков военных грузов «со всеми соответствующими рисками». Об этом стало известно из сообщения, распространенного в Telegram-канале Минобороны Украины.





Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля. Киев уже обнародовал навигационную информацию.





Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться ВС РФ в качестве перевозчиков военных грузов. В ведомстве отмечали, что это связано с прекращением зерновой сделки и сворачиванием гумкоридора.





В ведомстве также отмечали, что страны, которым принадлежат суда-нарушители, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.





17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.