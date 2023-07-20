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Минобороны Украины объявило военными целями суда, идущие в российские порты Черного моря
Ранее Россия применила аналогичные меры в отношении судов, следующих в украинские порты undefined
Новости

Минобороны Украины объявило военными целями суда, идущие в российские порты Черного моря

Ранее Россия применила аналогичные меры в отношении судов, следующих в украинские порты

С 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России и Украины, будут рассматриваться ВСУ в качестве перевозчиков военных грузов «со всеми соответствующими рисками». Об этом стало известно из сообщения, распространенного в Telegram-канале Минобороны Украины.


Минобороны Украины также объявило о запрете как опасного судоходства в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива с 20 июля. Киев уже обнародовал навигационную информацию.


Ранее в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться ВС РФ в качестве перевозчиков военных грузов. В ведомстве отмечали, что это связано с прекращением зерновой сделки и сворачиванием гумкоридора.


В ведомстве также отмечали, что страны, которым принадлежат суда-нарушители, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.


17 июля РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. В Кремле указали, что сделка «остановилась», Россия вернется к ней, когда Западом будут выполнены требования Москвы.

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Путин заявил, что Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все ее условия

Глава государства назвал невыполнение Западом российских условий наглостью 19 июля 2023
Dailystorm - Путин заявил, что Россия рассмотрит возобновление зерновой сделки, если будут учтены все ее условия
#спецоперация #черное море #рф #украина #порт #минобороны
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