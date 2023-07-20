В МВД России пожаловались на нехватку сотрудников

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что ведомство сталкивается с кадровым дефицитом. Однако полиция уверенно контролирует ситуацию в стране и улучшила за последние 10 лет свои показатели, в частности, по раскрываемости убийств.





«Существенный некомплект личного состава» не мешает полиции в «укреплении правопорядка», заявила ТАСС Волк. Правоохранительные органы «уверенно контролируют оперативную обстановку в стране», добавила она. Вместе с тем, Волк не уточнила точные цифры по нехватке личного состава.





Ирина Волк также поделилась впечатляющими показателями статистики — 99% всех убийств в стране раскрываются, что стало рекордом за все время работы российских органов правопорядка. Кроме того, полиция также зафиксировала за последние 10 лет снижение преступности на 10,9%. На треть за тот же промежуток времени снизилось число убийств. В два раза меньше в настоящее время, по сравнению с 2013 годом, регистрируется умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.





В три-четыре раза за 10 лет снизилось число разбоев и грабежей, угонов автотранспорта стало меньше в три раза, отметила Волк. Положительная динамика также наблюдается по подростковой преступности, которая снизилась вдвое с 2013 года.