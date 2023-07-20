Главком сухопутных войск Украины Сырский заявил о возможности ВСУ вернуть Бахмут

Сейчас созданы все условия для того, чтобы украинская армия вернула Бахмут (Артемовск), заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, украинские войска пытаются создать условия для окружения российской группировки в городе. Он утверждает, что ВС РФ в этом районе сейчас находятся в полуокружении.





Сырский также не согласился с теми, кто говорит, что Бахмут не имеет стратегического значения. По словам генерала, через город проходят дороги из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска. Используя сеть дорог, российские войска могут наступать минимум в трех направлениях, к тому же на местности вокруг Бахмута сосредоточены господствующие высоты, они позволяют контролировать подступы к городу, заявил Сырский в интервью Украинской службе BBC.





Генерал также завил, что Восточная группировка ВСУ, которой он командует, продвигается в районе Бахмута не так быстро, как хотелось бы. Он отметил, что ВС РФ имеют количественное преимущество, особенно в артиллерии. Главное преимущество Российской армии, по словам Сырского, в обеспечении боеприпасами: ВСУ могут ответить одним выстрелом на семь-восемь российских.





Российские силы взяли Бахмут под контроль 20 мая. Сначала об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», затем подтвердило Минобороны.