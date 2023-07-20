«Королева неба» Светлана Капанина оценила чудо-историю из США, где пассажирка посадила самолет

В США 79-летнему пилоту самолета Piper Meridian стало плохо во время захода на посадку, управление приняла 68-летняя пассажирка. Воздушное судно совершило жесткую посадку, оба человека на борту остались живы. Есть ли у женщины опыт пилотирования, неизвестно. Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина заявила, что пассажирка, вероятно, имела базовое представление об управлении самолетом.
«Я думаю, раз она посадила самолет, то по-любому, пусть и не имеет удостоверения пилота, не раз летала, немножко была в курсе и имела представление. Просто так, конечно, <...> шансов самолет посадить очень мало», — сказала Daily Storm Капанина.
«Когда ты имеешь хоть какое-то представление, хотя бы теоретическое, <если> несколько раз видела, как это делается практически, тогда, в принципе, шанс хоть какой-то есть. А если это с нуля, без всякого понимания, очень мало шансов, их практически нет», — добавила она.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 июля в небе над аэропортом Мартас-Виньярд, штат Массачусетс. При посадке у самолета сломалось левое крыло. Пассажирку и пилота доставили в больницу. Женщину осмотрели и выписали, но мужчина по-прежнему остается в палате в тяжелом состоянии, сообщал 18 июля телеканал NBC Boston со ссылкой на полицию.
Кем приходятся друг друг пилот и пассажирка, неизвестно. Оба они родом из Коннектикута. Самолет следовал из штата Нью-Йорк.
Это не первый случай, когда пассажир берет управление самолета на себя, если пилоту становится плохо. Похожая история была в апреле 2022 года во Франции. Тогда 35-летняя пассажирка легкого самолета, не умеющая управлять им, заменила 66-летнего пилота, у которого случился сердечный приступ, и не дала воздушному судну упасть на жилые дома. Самолет упал в болотистой местности. Пилот умер, пассажирка не пострадала.
«Либо они такие все гениальные, либо все-таки имели какое-то представление до этого», — предположила Капанина в разговоре с Daily Storm.
После инцидента в Массачусетсе местная полиция и федеральные власти США начали расследование.