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«Королева неба» Светлана Капанина оценила чудо-историю из США, где пассажирка посадила самолет
Пилоту стало плохо, поэтому женщине пришлось взять штурвал в свои руки Коллаж: Daily Storm
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«Королева неба» Светлана Капанина оценила чудо-историю из США, где пассажирка посадила самолет

Пилоту стало плохо, поэтому женщине пришлось взять штурвал в свои руки

Коллаж: Daily Storm

В США 79-летнему пилоту самолета Piper Meridian стало плохо во время захода на посадку, управление приняла 68-летняя пассажирка. Воздушное судно совершило жесткую посадку, оба человека на борту остались живы. Есть ли у женщины опыт пилотирования, неизвестно. Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина заявила, что пассажирка, вероятно, имела базовое представление об управлении самолетом.


«Я думаю, раз она посадила самолет, то по-любому, пусть и не имеет удостоверения пилота, не раз летала, немножко была в курсе и имела представление. Просто так, конечно, <...> шансов самолет посадить очень мало», — сказала Daily Storm Капанина.


«Когда ты имеешь хоть какое-то представление, хотя бы теоретическое, <если> несколько раз видела, как это делается практически, тогда, в принципе, шанс хоть какой-то есть. А если это с нуля, без всякого понимания, очень мало шансов, их практически нет», — добавила она.


Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 июля в небе над аэропортом Мартас-Виньярд, штат Массачусетс. При посадке у самолета сломалось левое крыло. Пассажирку и пилота доставили в больницу. Женщину осмотрели и выписали, но мужчина по-прежнему остается в палате в тяжелом состоянии, сообщал 18 июля телеканал NBC Boston со ссылкой на полицию.

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Кем приходятся друг друг пилот и пассажирка, неизвестно. Оба они родом из Коннектикута. Самолет следовал из штата Нью-Йорк.


Это не первый случай, когда пассажир берет управление самолета на себя, если пилоту становится плохо. Похожая история была в апреле 2022 года во Франции. Тогда 35-летняя пассажирка легкого самолета, не умеющая управлять им, заменила 66-летнего пилота, у которого случился сердечный приступ, и не дала воздушному судну упасть на жилые дома. Самолет упал в болотистой местности. Пилот умер, пассажирка не пострадала.


«Либо они такие все гениальные, либо все-таки имели какое-то представление до этого», — предположила Капанина в разговоре с Daily Storm.


После инцидента в Массачусетсе местная полиция и федеральные власти США начали расследование.

#происшествие #сша #самолет
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