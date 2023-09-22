Пять человек пострадали при взрыве газа в Шебекине

В частном доме в Шебекине Белгородской области взорвался газовый баллон, пострадали пять человек, один из них находится под завалами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он опубликовал фото разрушенного взрывом здания.





Трое получили травмы головы, еще один — ожоги, всем людям оказывают помощь, сообщил глава Белгородской области. Точные причины произошедшего установит следствие, добавил губернатор.