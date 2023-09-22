Российский оскаровский комитет приостановил работу

Продюсер Федор Попов, член Российского оскаровского комитета, сообщил, что работа организации приостановлена. Об этом пишет ТАСС. Собеседники агентства заявили, что в этом году Россия не будет выдвигать фильмы на премию «Оскар».





Попов объяснил, что Российский оскаровский комитет «сильно поредел и его деятельность остановилась».





Продюсер считает, что выдвижение российских фильмов на премию американской киноакадемии «Оскар» сейчас, «когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно».





Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не сообщила агентству, будут ли российские кинокартины выдвигаться на «Оскар».





Обычно Российский оскаровский комитет в сентябре-октябре выдвигал от страны фильм-претендент на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».





В 2022 году Национальной академия кинематографических искусств и наук России заявила, что кинокартину не будут выдвигать на американскую премию. После этого глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сказал, что не согласен с таким решением и выходит из комитета. Затем организацию покинуло большинство кинематографистов.