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Российский оскаровский комитет приостановил работу
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Собеседники ТАСС заявили, что в этом году РФ не будет выдвигать фильмы на премию undefined
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Российский оскаровский комитет приостановил работу

Собеседники ТАСС заявили, что в этом году РФ не будет выдвигать фильмы на премию

Продюсер Федор Попов, член Российского оскаровского комитета, сообщил, что работа организации приостановлена. Об этом пишет ТАСС. Собеседники агентства заявили, что в этом году Россия не будет выдвигать фильмы на премию «Оскар».


Попов объяснил, что Российский оскаровский комитет «сильно поредел и его деятельность остановилась».


Продюсер считает, что выдвижение российских фильмов на премию американской киноакадемии «Оскар» сейчас, «когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно».


Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не сообщила агентству, будут ли российские кинокартины выдвигаться на «Оскар».


Обычно Российский оскаровский комитет в сентябре-октябре выдвигал от страны фильм-претендент на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».


В 2022 году Национальной академия кинематографических искусств и наук России заявила, что кинокартину не будут выдвигать на американскую премию. После этого глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сказал, что не согласен с таким решением и выходит из комитета. Затем организацию покинуло большинство кинематографистов.

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#фильм #премия #оскар #оскаровский комитет
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