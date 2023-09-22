Полиция задержала бывшего жениха Волочковой, мужчина обманул людей на 100 миллионов рублей

В Москве задержали бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. По его утверждению, бизнесмен обманул как минимум 45 человек в общей сложности на 100 миллионов рублей.





Дюран предлагал предпринимателям вкладывать их средства в его собственный кондитерский бизнес. При этом экс-жених Волочковой обещал партнерам высокую доходность — до 180% годовых.





Однако денег компаньоны Дюрана не дождались. И пошли с заявлениями в полицию. Дюран находился в федеральном розыске с начала лета. Кондитеру теперь грозит до 10 лет лишения свободы.