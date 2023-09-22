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Полиция задержала бывшего жениха Волочковой, мужчина обманул людей на 100 миллионов рублей
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Дмитрий Дюран находился в федеральном розыске undefined
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Полиция задержала бывшего жениха Волочковой, мужчина обманул людей на 100 миллионов рублей

Дмитрий Дюран находился в федеральном розыске

В Москве задержали бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. По его утверждению, бизнесмен обманул как минимум 45 человек в общей сложности на 100 миллионов рублей. 


Дюран предлагал предпринимателям вкладывать их средства в его собственный кондитерский бизнес. При этом экс-жених Волочковой обещал партнерам высокую доходность — до 180% годовых. 


Однако денег компаньоны Дюрана не дождались. И пошли с заявлениями в полицию. Дюран находился в федеральном розыске с начала лета. Кондитеру теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

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Волочкова потребовала 3,5 миллиона рублей у коммунальщиков за потоп в квартире в Петербурге

Балерина назвала свое жилище «музейным экспонатом», росписью которого занимались «люди из Эрмитажа» 29 ноября 2022
Dailystorm - Волочкова потребовала 3,5 миллиона рублей у коммунальщиков за потоп в квартире в Петербурге
#розыск #москва #мошенничество #задержание
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