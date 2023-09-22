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РИА Новости: Власти ДНР устроили встречу украинских пленных с их родственниками
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Родные приехали навестить семерых военнослужащих ВСУ undefined
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РИА Новости: Власти ДНР устроили встречу украинских пленных с их родственниками

Родные приехали навестить семерых военнослужащих ВСУ

Власти Донецкой народной республики устроили встречу украинских пленных с их родственниками. Об этом сообщает РИА Новости. Родные приехали навестить семерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.


Волонтер Марина Шифона рассказала агентству, что встречу она организовала вместе с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.


Родные пленных приехали с Украины и из Европы. Подготовка встречи велась два месяца.


Один из пленных, уроженец Донбасса, рассказал РИА Новости, что ему якобы предоставили возможность остаться в ДНР. Он сообщил, что написал соответствующее заявление.


Еще один пленный военнослужащий тоже заявил, будто бы «не хочет по обмену возвращаться на Украину», пишет агентство. Он заявил, что в будущем планирует «работать, жить, строить семью».


Минобороны России в апреле сообщило, что из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, которым грозила смертельная опасность. До этого обмен пленными с Украиной проходил в марте.

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#украина #днр #пленные #военнослужащие
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