РИА Новости: Власти ДНР устроили встречу украинских пленных с их родственниками

Власти Донецкой народной республики устроили встречу украинских пленных с их родственниками. Об этом сообщает РИА Новости. Родные приехали навестить семерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.





Волонтер Марина Шифона рассказала агентству, что встречу она организовала вместе с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.





Родные пленных приехали с Украины и из Европы. Подготовка встречи велась два месяца.





Один из пленных, уроженец Донбасса, рассказал РИА Новости, что ему якобы предоставили возможность остаться в ДНР. Он сообщил, что написал соответствующее заявление.





Еще один пленный военнослужащий тоже заявил, будто бы «не хочет по обмену возвращаться на Украину», пишет агентство. Он заявил, что в будущем планирует «работать, жить, строить семью».





Минобороны России в апреле сообщило, что из украинского плена удалось освободить 106 российских военных, которым грозила смертельная опасность. До этого обмен пленными с Украиной проходил в марте.