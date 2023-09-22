Пашинян озвучил условие, при котором жители Нагорного Карабаха смогут приехать в Армению

Жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению, «если будет зафиксирована невозможность их нахождения» в данном регионе. Об этом на заседании кабмина сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В непризнанном Нагорном Карабахе ранее началось новое обострение между Азербайджаном и Арменией. С началом «антитеррористических мероприятий» Баку в регионе Ереван захлестнули протесты.





«Да, мы оцениваем, что на данный момент [отсутствие возможности проживания] существует», — сказал Пашинян. По его словам, если ситуация не улучшится, то эта задача по эвакуации населения появится в повестке властей Армении.





Для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовили 40 тысяч мест, сообщил Пашинян. Он обратил внимание, что исход армян из Нагорного Карабаха не является для правительства планом А. Напротив, надо сделать все, чтобы люди могли жить в своих домах без страха и в безопасности, добавил армянский премьер.





Пашинян отметил, что ситуация остается крайне напряженной, гуманитарный кризис продолжается. Однако, по мнению политика, существуют и надежды на изменение ситуации.





19 сентября в Баку заявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода из региона военных Армении. В Ереване в ответ сказали, что в Карабахе нет армянских Вооруженных сил, и назвали происходящее «широкомасштабной агрессией». При этом Россия призвала обе стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.