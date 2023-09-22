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Медведев рассказал, как Украина и Европа «перегрызлись за корку черствого хлеба»
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По мнению зампреда Совбеза, даже ближайшие союзники давно не видят Киев равноценным партнером undefined
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Медведев рассказал, как Украина и Европа «перегрызлись за корку черствого хлеба»

По мнению зампреда Совбеза, даже ближайшие союзники давно не видят Киев равноценным партнером

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «перегрызлась» с Польшей, Венгрией и Словакией «за корку черствого хлеба». Так он прокомментировал противоречия между Киевом и его партнерами из-за запрета последних на ввоз украинского зерна.


В апреле Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия ввели запрет на поставки зерна с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии (ЕК) установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В сентябре ЕК отказалась продлевать запрет и одновременно призвала Киев ввести меры по контролю за экспортом.


В ответ на решение Еврокомиссии Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна, в свою очередь Киев подал иски к этим странам во Всемирную торговую организацию из-за запрета. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обвинил страны ЕС, ограничившие поставки зерна, в «помощи» России.


Медведев написал, что «аплодирует меткому плевку из Киева в Варшаву», потому что трудно найти более обидный упрек в сторону Польши, у которой с РФ напряженные отношения, чем сотрудничество с Россией. По словам зампреда Совбеза, даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером — «в польский грош ее не ставят, не то что в злотый».


Бывший президент России также вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды, недавно сравнившего Украину с утопающим и заявившего, что Киев не получит помощь от Варшавы, если «утопит» себя и союзника. Медведев также обратил внимание на заявления польских властей об отказе поставлять Украине некоторые вооружения. Речь идет об современных образцах, которые республика получает для своей армии. Он упомянул и заявление властей о возможном расширении эмбарго в случае нагнетания конфликта.


По словам Медведева, «с такими союзниками и врагов не надо». Зампред Совбеза выразил сожаление, что из-за действий своих властей «народы этих стран начнут просто исчезать». Он выразил надежду, что люди «уберут с политической доски» своих лидеров.

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Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна

Она видит в этом нарушение международных обязательств 18 сентября 2023
Dailystorm - Украина подала в ВТО иски против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз зерна
#зерно #польша #украина #рф
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