Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «перегрызлась» с Польшей, Венгрией и Словакией «за корку черствого хлеба». Так он прокомментировал противоречия между Киевом и его партнерами из-за запрета последних на ввоз украинского зерна.





В апреле Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия ввели запрет на поставки зерна с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии (ЕК) установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В сентябре ЕК отказалась продлевать запрет и одновременно призвала Киев ввести меры по контролю за экспортом.





В ответ на решение Еврокомиссии Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна, в свою очередь Киев подал иски к этим странам во Всемирную торговую организацию из-за запрета. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе обвинил страны ЕС, ограничившие поставки зерна, в «помощи» России.





Медведев написал, что «аплодирует меткому плевку из Киева в Варшаву», потому что трудно найти более обидный упрек в сторону Польши, у которой с РФ напряженные отношения, чем сотрудничество с Россией. По словам зампреда Совбеза, даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером — «в польский грош ее не ставят, не то что в злотый».





Бывший президент России также вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды, недавно сравнившего Украину с утопающим и заявившего, что Киев не получит помощь от Варшавы, если «утопит» себя и союзника. Медведев также обратил внимание на заявления польских властей об отказе поставлять Украине некоторые вооружения. Речь идет об современных образцах, которые республика получает для своей армии. Он упомянул и заявление властей о возможном расширении эмбарго в случае нагнетания конфликта.





По словам Медведева, «с такими союзниками и врагов не надо». Зампред Совбеза выразил сожаление, что из-за действий своих властей «народы этих стран начнут просто исчезать». Он выразил надежду, что люди «уберут с политической доски» своих лидеров.