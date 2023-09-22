Песков: Ограничение на экспорт бензина из России будет действовать столько, сколько потребуется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет на экспорт бензина и дизеля из страны будет действовать столько, «сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке». Ограничение ввели накануне, 21 сентября.





Правительство своевременно приняло необходимые меры, убежден Песков. Его цитирует «Интерфакс».





Журналисты спросили представителя Кремля, связано ли ограничение экспорта «с опасениями социального взрыва в стране на фоне роста цен на топливо». Пресс-секретарь президента в ответ назвал такие формулировки «сильно гипертрофированными» и добавил, что «никаких там социальных взрывов, ничего».





Принятые ограничения — это обычная работа правительства по обеспечению стабильности топливного рынка, объяснил он.





Песков отметил, что топливный рынок «везде достаточно нестабильный». Его необходимо регулировать «на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов и на фоне обычных потребителей», заявил он.





21 сентября правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Ограничение не распространяется, в частности, на перемещение этих товаров в рамках транзитных перевозок через Россию, гуманитарной помощи и личного пользования физлицами.