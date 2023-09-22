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Британка пыталась вывезти столетнюю икону из России в Финляндию
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Разрешительные документы у женщины отсутствовали undefined
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Британка пыталась вывезти столетнюю икону из России в Финляндию

Разрешительные документы у женщины отсутствовали

Таможне удалось пресечь нелегальный вывоз старинной иконы из России. Такие планы были у гражданки Великобритании, которая хотела уехать из Ленинградской области с иконой на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию.


В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления уточнили, что икону обнаружили сотрудники поста Брусничное Выборгской таможни. Выяснилось, что у женщины не было разрешительных документов на вывоз этой ценности за рубеж.


В ведомстве также отметили, что подокладная икона «Господь Вседержитель» была создана свыше 100 лет назад. Данная икона относится к категории культурных ценностей. В отношении британки возбудили административное дело.


5 сентября 2023 года Калининградская областная таможня также пресекла незаконный вывоз из России старинной иконы начала XX века. На посту Багратионовск у россиянина нашли культурную ценность, вывозимую без разрешительных документов. Мужчина, постоянно проживающий в Германии, следовал на рейсовом автобусе по маршруту Калининград — Варшава.


В результате меднолитая икона «Спас Благое Молчание с избранными святыми» была изъята. На россиянина составили административные протоколы по двум статьям: «Недекларирование» и «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с территории ЕАЭС».

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#икона #финляндия #таможня #великобритания
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