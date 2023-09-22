ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, осколок ракеты упал возле Театра имени Луначарского.





На место происшествия выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, заявил губернатор. Он призвал жителей Севастополя при обнаружении обломков ракет и других элементов не приближаться к ним и звонить в экстренные службы. Развожаев также попросил сохранять спокойствие, не выкладывать фото и видео ракетной атаки.





Через некоторое время глава Севастополя предупредил, что возможна еще одна атака. Он призвал не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, нужно при звуках сирены проследовать в укрытия, заявил Развожаев.





На месте работают сотрудники МЧС, в готовность приведена аэромобильная группировка. Огнеборцы принимают меры для ликвидации возгорания, сообщил губернатор Севастополя.





Как сообщает корреспондент ТАСС, обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых.





Это не первая атака Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. 31 июля 2022 года, в День ВМФ, на территории штаба сработало взрывное устройство, доставленное беспилотником, пострадали шесть человек. 20 августа того же года в результате работы поста воздушной обороны флота на крышу штаба упал дрон, обошлось без пострадавших.