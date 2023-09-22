Картаполов: Правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся. По его словам, повестки по-прежнему будут приходить в бумажной форме, но штраф за неявку в военкомат повысят.





Депутат уточнил, что до полноценного запуска реестра воинского учета электронные повестки могут приходить только в тестовом режиме. Они будут дублировать повестки в письменной форме. Парламентария цитирует ТАСС.





Картаполов также обратил внимание, что штраф за неявку в военный комиссариат без уважительной причины увеличат с 1 октября 2023 года до 30 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа достигает трех тысяч рублей.





Кроме того, депутат напомнил, что закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года. По его словам, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают. Их зачислят в запас.





Традиционно осенний призыв начинается в России с 1 октября и действует до 31 декабря.