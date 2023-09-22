Аксенов рассказал, что над Крымом силы ПВО сбили крылатые ракеты

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией российского полуострова. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.





Советник главы Крыма Олег Крючков также написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили ракету в районе Бахчисарая. По словам Крючкова, после падения обломков загорелась трава.





22 сентября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на подлете к Туапсе. Местные власти рассказали, что система ПВО произвела два пуска в сторону Черного моря. При этом повреждений инфраструктуры, зданий и сооружений на берегу нет. Никто из граждан не пострадал.