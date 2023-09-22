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Аксенов рассказал, что над Крымом силы ПВО сбили крылатые ракеты
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Глава республики призвал сохранять спокойствие undefined
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Аксенов рассказал, что над Крымом силы ПВО сбили крылатые ракеты

Глава республики призвал сохранять спокойствие

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией российского полуострова. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.


Советник главы Крыма Олег Крючков также написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили ракету в районе Бахчисарая. По словам Крючкова, после падения обломков загорелась трава.


22 сентября стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на подлете к Туапсе. Местные власти рассказали, что система ПВО произвела два пуска в сторону Черного моря. При этом повреждений инфраструктуры, зданий и сооружений на берегу нет. Никто из граждан не пострадал.

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Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Еще три дрона сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях, заявили в ведомстве 21 сентября 2023
Dailystorm - Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем
#всу #крым #пво #сергей аксенов #ракета
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