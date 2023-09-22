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Один военный пропал без вести после удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе
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Система ПВО сбила пять ракет, заявили в Минобороны undefined
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Один военный пропал без вести после удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе

Система ПВО сбила пять ракет, заявили в Минобороны

Один военный пропал без вести в результате украинского ракетного удара по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщило Минобороны. Изначально в ведомстве заявили о гибели военнослужащего.


Само историческое здание штаба повреждено, сообщило Минобороны. В оборонном ведомстве также уточнили, что средствами ПВО сбито пять ракет противника.


Удар нанесен днем 22 сентября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не повреждена, нет даже выбитых стекол. Люди, которые находились в момент атаки на улице, тоже не пострадали, уточнил глава региона.


После удара в штабе Черноморского флота начался пожар, экстренные службы борются с возгоранием, заявил Развожаев. По его словам, в Севастополе продолжается подомовой обход.


Это не первая атака Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. 31 июля 2022 года, в День ВМФ, на территории штаба сработало взрывное устройство, доставленное беспилотником, пострадали шесть человек. 20 августа того же года в результате работы поста воздушной обороны флота на крышу штаба упал дрон, обошлось без пострадавших.

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#минобороны рф #украина #севастополь #рф
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