Власти Крыма сообщили о беспрецедентной кибератаке на местных провайдеров

Интернет-провайдеры Крыма подверглись беспрецедентной кибератаке, фиксируются перебои с интернетом. Об этом советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем официальном Telegram-канале. От лица властей полуострова он принес гражданам извинения за эти временные трудности.





Крючков подчеркнул, что все службы уже работают над устранением угрозы.





Днем 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не повреждена, нет даже выбитых стекол. Люди, которые находились в момент атаки на улице, тоже не пострадали, уточнил он.





Вскоре в Минобороны России сообщили, что в результате украинского ракетного удара по историческому зданию штаба Черноморского флота один военный пропал без вести. Изначально сообщали о гибели военнослужащего.





Это не первая атака Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе. 31 июля 2022 года, в День ВМФ, на территории штаба сработало взрывное устройство, доставленное беспилотником, пострадали шесть человек. 20 августа того же года в результате работы поста воздушной обороны флота на крышу штаба упал дрон, обошлось без пострадавших.