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Лукашенко заявил, что Запад начал «сливать» Зеленского
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По мнению белорусского президента, украинский лидер «им надоел» undefined
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Лукашенко заявил, что Запад начал «сливать» Зеленского

По мнению белорусского президента, украинский лидер «им надоел»

Противоречия между руководством Польши и Украины объясняются тем, что США уже дали отмашку «сливать» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, считающий, что Зеленский Западу «надоел». Слова Лукашенко приводит «Sputnik Беларусь».


Лукашенко также уверен, что Белоруссия должна защищаться, ведь неизвестно, чего ждать от «бешеных политиков Польши».


20 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине вооружения, так как сама оснащается «самым современным оружием». Политик отмечал, что «если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться».


22 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в триллер и якобы помогают России. В том числе речь шла о Польше.


15 сентября Еврокомиссия отказалась от продления ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в ряд государств Евросоюза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.


Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. При этом Будапешт ввел запрет на ввоз еще 23 видов украинской сельхозпродукции, в том числе овощей и мяса.

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Dailystorm - Медведев рассказал, как Украина и Европа «перегрызлись за корку черствого хлеба»
#зеленский #запад #политика #лукашенко #польша
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