Полиция избила во время митинга в Ереване сына бывшего президента Армении Кочаряна

В Ереване спецназ полиции «Красные береты» в ходе митингов задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Он был избит правоохранителями, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. У мужчины врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение мозга.





Левон Кочарян находится в состоянии средней степени тяжести, заявили «Sputnik Армения» в медицинском центре «Наири». В соцсети попали кадры, на которых видно, как Кочаряна правоохранители вначале задерживают, а потом избивают в автомобиле.





Всего с утра в Ереване полиция задержала 84 протестующих, которые принимали участие в акциях неповиновения с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна. Задержанные обвиняются в невыполнении законного требования правоохранителей.





Акции протеста против Пашиняна в Ереване продолжаются в различных частях города, в том числе, перед зданием кабмина. Митинги начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.





Правоохранители массово задерживают участников акции. Они усаживают в машины и отвозят в отделения полиции всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам столицы Армении.





Ранее, утром 22 сентября, «Красные береты» задержали лидера оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна. Это произошло после того, как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана.





19 сентября в Баку заявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера», потребовав вывода из региона военных Армении. В Ереване утверждают, что в Карабахе нет армянских Вооруженных сил, и называют происходящее «широкомасштабной агрессией». Россия призвала обе стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.