Мишустин: Ненефтегазовые доходы должны вдвое превысить сырьевые в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году власти ожидают поступления в бюджет доходов на 35 триллионов рублей. При этом ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые, отметил глава правительства.





Мишустин выступил на заседании кабинета министров. Он рассказал, что доходы бюджета в 2024 году существенно увеличатся за счет общего роста экономики России.





Расходы бюджета в следующем году тоже значительно вырастут. Их предельный размер запланирован на уровне 36,6 триллиона рублей, уточнил премьер.





Такой размер расходов прежде всего связан с увеличением финансирования для реализации положений послания президента России Федеральному собранию.





В 2024 году власти выделят на национальные проекты около трех триллионов рублей. За следующие три года более 760 миллиардов рублей потратят на социально-экономическое развитие.





Председатель правительства также отметил, что базовый прогноз развития России предполагает ежегодный рост экономики более 2%. Власти также рассчитывают, что экономика РФ в 2024-2026 годах будет расти примерно на 2,2-2,3% в год.