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Мишустин: Ненефтегазовые доходы должны вдвое превысить сырьевые в 2024 году
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Ожидается, что в следующем году в бюджет России поступит 35 триллионов рублей undefined
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Мишустин: Ненефтегазовые доходы должны вдвое превысить сырьевые в 2024 году

Ожидается, что в следующем году в бюджет России поступит 35 триллионов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году власти ожидают поступления в бюджет доходов на 35 триллионов рублей. При этом ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые, отметил глава правительства. 


Мишустин выступил на заседании кабинета министров. Он рассказал, что доходы бюджета в 2024 году существенно увеличатся за счет общего роста экономики России.


Расходы бюджета в следующем году тоже значительно вырастут. Их предельный размер запланирован на уровне 36,6 триллиона рублей, уточнил премьер.


Такой размер расходов прежде всего связан с увеличением финансирования для реализации положений послания президента России Федеральному собранию.


В 2024 году власти выделят на национальные проекты около трех триллионов рублей. За следующие три года более 760 миллиардов рублей потратят на социально-экономическое развитие.


Председатель правительства также отметил, что базовый прогноз развития России предполагает ежегодный рост экономики более 2%. Власти также рассчитывают, что экономика РФ в 2024-2026 годах будет расти примерно на 2,2-2,3% в год.

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#газ #нефть #мишустин #правительство #доходы #сырье
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