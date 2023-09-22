Боррель назвал ЕС травоядным животным в мире хищников

Евросоюз — это «травоядное животное в мире хищников». Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian, указав, что Брюссель действует «в мире силовой политики», полагая, что влиять на мир возможно исключительно «посредством торговли и верховенства закона».





По его мнению, ЕС должен более решительно реагировать на враждебные действия других государств, так как это «мир силовой политики». Боррель заявил, что ЕС может влиять на мир посредством торговли и верховенства закона, но «есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться иначе».





При этом глава евродипломатии отметил, что ЕС все еще не обладает необходимой обороноспособностью, однако политик считает, что объединение может построить общую внешнюю и оборонную политику.





В октябре 2022 года Боррель заявил, что Европа — это «сад» с «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности», в то время как остальной мир — «джунгли». Позже главе евродипломатии пришлось извиниться за свои слова.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на его заявление, отметив, что этот «сад» появился после варварского отношения к разграблению остального мира — «джунглей» по мнению Борреля. По ее словам, именно такая философия стала основой нацизма.