В США автора антироссийских санкций Менендеса обвинили в коррупции

Прокуратура США обвинила в коррупции Роберта Менендеса — главу международного комитета cената, автора «матери всех санкций» в отношении России. Об этом прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщила в соцсети X (ранее Twitter), уточнив, что сенатор за взятки работал на Египет.





Во время обыска в доме Менендеса обнаружили предметы интерьера, роскошный автомобиль, золотые слитки стоимостью свыше 100 тысяч долларов, а так более 550 тысяч долларов наличными «в конвертах, одежде, шкафах и сейфе».





По данным американской прокуратуры, Менендес, помимо прочего, передавал «чувствительную информацию правительства США и предпринимал иные шаги, тайно оказывая поддержку правительству Египта». В частности, его услуги касались военной помощи и продажи американских вооружений.





В материалах дела говорится, что бизнесмены, которые якобы давали взятки политику, свели сенатора с представителями вооруженных сил и разведки Египта для налаживания коррупционного взаимодействия.





Менендес широко известен своей антироссийской позицией. В декабре 2021 года он заявил о разработке «матери всех санкций» против России в случае ее вторжения на Украину. Сенатор на слушаниях, посвященных политике в отношении России, угрожал тем, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие разрушительные для российского народа санкции.