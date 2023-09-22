В России в 2023 году почти на четверть снизилось число грабежей

В России в январе-августе 2023 года было зафиксировано почти на четверть (24,3%) меньше грабежей, чем за первые восемь месяцев 2022 года. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на данные ведомства.





Количество краж уменьшилось на 17,3%, квартирных краж — на 27%, разбойных нападений — на 11,6%.





В ведомстве отметили, что в 2023 году на улицах, площадях и в парках стало безопаснее — на 10,4% меньше преступлений. В этих общественных местах было совершено на 24,4% меньше грабежей, на 25% меньше краж, на 12,3% — разбоев.





Также уровень преступности снизился на дорогах вне населенных пунктов — на 41,7% понизилось число разбойных нападений, на 34,3% — грабежей.





На 17,2% реже в стране в январе-августе происходили дорожные аварии с участием пьяных водителей. На треть (31,3%) уменьшилось число жертв таких ДТП, на 15,9% —пострадавших.





Однако число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий продолжает увеличиваться, отметили в МВД. По сравнению с прошлым годом оно повысилось на 28,7%.