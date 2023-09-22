Число пострадавших при взрыве газа в Шебекине выросло до семи

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Шебекино в Белгородской области выросло до семи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Ранее власти отмечали, что точные причины взрыва установит следствие.





Троих из семерых пострадавших госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации, один из них — в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения региона.





Четверым пострадавшим оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.





Ранее 22 сентября о взрыве газа в частном доме в Шебекино сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он говорил о пяти пострадавших и отмечал, что один из них находится под завалами.





В своих соцсетях глава региона опубликовал фото разрушенного здания — от него осталась груда обломков.





Город Шебекино расположен на границе с Украиной. Власти регулярно сообщают об обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины.