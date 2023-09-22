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Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года
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Доходы казны в 2024 году прогнозируются в размере 35 триллионов рублей undefined
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Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

Доходы казны в 2024 году прогнозируются в размере 35 триллионов рублей

Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов одобрен на заседании правительства России. Об этом стало известно из заявления в официальном Telegram-канале кабмина.


Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона в 2025-м, 34,1 триллиона — а в 2026-м. При этом расходы ожидаются на уровне 36,6 триллиона рублей, 34,4 триллиона и 35,6 триллиона соответственно (в 2024-м, 2025-м и 2026 году).


Таким образом, дефицит может составить 1,6 триллиона рублей в 2024 году, 0,9 триллиона рублей в 2025-м и 1,5 триллиона рублей в 2026-м. Мишустин отметил, что власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.


В качестве приоритетных направлений на три года властями РФ заявлены соцподдержка наиболее уязвимых категорий граждан России, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Помимо этого, предусмотрено финансирование всех обязательств государства перед гражданами страны.


О завершении проекта бюджета на ближайшие три года стало известно 22 сентября. Он был составлен на основе прогноза о высоких темпах прироста российской экономики — около 2,2-2,3% в 2024-2026 годах.

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#рф #правительство #бюджет #экономика
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