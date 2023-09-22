Минобороны России сообщило, что армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем миротворцев России. Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, на данный момент сдано уже более 800 единиц стрелкового оружия и шесть единиц бронетехники.





В ведомстве также сообщили, что миротворцами была обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Доставлено свыше 50 тонн продовольствия.





В настоящее время в расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможности вернуться в свои дома. Местным жителям было организовано размещение, питание и оказание медицинской помощи.





19 сентября Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Боевые действия длились сутки. При посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Соглашение включает в себя разоружение карабахской армии и вывод армянских сил из региона.





Стороны договорились решить вопросы реинтеграции Карабаха в Азербайджан путем переговоров. Первая встреча прошла в азербайджанском Евлахе 21 сентября.