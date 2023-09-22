NBC: Байден одобрил передачу Украине небольшой партии ракет ATACMS

Президент Джо Байден одобрил передачу небольшой партии ракет ATACMS Украине. Он уведомил об этом украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает канал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и одного представителя Конгресса.





По данным газеты The Washington Post, США «близки к решению» передать ATACMS в кассетном исполнении, но не с боеголовкой. При этом советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан 21 сентября заявил, что Байден в итоге решил не поставлять ATACMS Украине.





Неназванный представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что они не подтверждают и не комментируют сообщения о готовящейся передаче Украине ракет ATACMS.





11 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию и Соединенные Штаты как можно скорее передать Киеву ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. По его мнению, дальнобойные ракеты играют ключевую роль в конфликте. Использовать их планируется лишь «внутри границ Украины», заверил Кулеба.





21 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что решения на этот счет пока нет. При этом он отмечал, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО готовы «идти на риски» ради поставок новых вооружений украинской стороне.