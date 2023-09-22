Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано, занимавший пост главы государства с 2006-го по 2015 год, умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство ANSA, уточнив, что он умер в клинике «Сальватор Мунди» в Риме.





Агентство пишет, что «ушел готовый на все реформатор, очень стильный, элегантный и «суетливый» неаполитанец, как он сам себя называл». ANSA отмечает, что Наполитано был внимательным к каждой детали человеком, неутомимым работником с «глубокими знаниями парламентской жизни и политической динамики всей истории республики».





Состояние здоровья политика ухудшилось в последнее время. В последние месяцы экс-президент Италии и вовсе находился в римской клинике.





В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. Тогда ему было 89 лет. В годы президентства он неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Он также приезжал в РФ в 2008 году.