Канада ввела санкции против ВШЭ, МГИМО и Российского географического общества

Канада внесла в санкционный список 42 физических лица и 22 юрлица. В список, в частности, попали Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), говорится на сайте МИД Канады.





Среди юрлиц, попавших в санкционный список, также значатся «Юнармия», клуб «Валдай», издания «Взгляд» и «Комсомольская правда», национальный комитет по исследованию БРИКС, организация «Движение первых», фонд «Страна — детям», Российский совет по международным делам и другие.





В число физлиц, добавленных в черный список, попали олимпийский чемпион Никита Нагорный, глава Минтруда Антон Котяков, глава «Молодой гвардии» Антон Демидов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.





В прошлый раз Канада вводила санкции против России 23 августа. Тогда в список попали четыре физлица и 29 юрлиц. В том числе эти рестрикции затронули компанию «Северсталь», «Интеррос инвест», гендиректора ГК «Калашников» Владимира Лепина, ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.