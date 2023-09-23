Развожаев: В Севастополе силы ПВО сбили ракету

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором проинформировал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По его словам, ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.





Также он отметил, что все спецслужбы выехали на место инцидента, и попросил жителей сохранять спокойствие. Подробностей происшествия Развожаев не привел.





Позднее власти города сообщили, что в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.





Затем Развожаев предупредил жителей региона о ракетной опасности. Он призвал плотно закрыть окна и укрыться в комнатах с несущими стенами. Позже власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности.





Днем 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не повреждена, нет даже выбитых стекол. Люди, которые находились в момент атаки на улице, тоже не пострадали, уточнил он.





Вскоре в Минобороны России сообщили, что в результате украинского ракетного удара по историческому зданию штаба Черноморского флота один военный пропал без вести. Изначально сообщали о гибели военнослужащего.