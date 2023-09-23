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На Кузбассе в тройном ДТП погибли три человека
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Авария произошла возле города Таштагол undefined
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На Кузбассе в тройном ДТП погибли три человека

Авария произошла возле города Таштагол

В Кемеровской области в результате тройного ДТП погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона. Предварительно, 39-летний водитель автомобиля Mazda допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами — Toyota RAV4 и ВАЗ-2121. 


В результате столкновения 48-летний пассажир Mazda и 31-летний водитель ВАЗ погибли на месте. Водитель иномарки позже скончался в больнице от полученных травм. Также травмы получил 37-летний водитель Toyota.


17 февраля 2022 года в Кемеровской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщила пресс-служба регионального главка полиции. В результате аварии четыре человека погибли, еще трое получили травмы. 


Как установили правоохранители, «Жигули» столкнулись на встречной полосе с грузовиком, затем легковушку отбросило на «Газель» и Mitsubishi, а после в «Газель» въехал Daewoo Matiz.

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#кемеровская область #жертвы #кузбасс #дтп
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