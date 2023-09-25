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ТАСС: В Совфеде «жестко предупредили» сенатора Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО
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В начале августа в Telegram-каналах появилась информация о том, что Нарусова находилась с дочерью Ксенией Собчак в Испании undefined
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ТАСС: В Совфеде «жестко предупредили» сенатора Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО

В начале августа в Telegram-каналах появилась информация о том, что Нарусова находилась с дочерью Ксенией Собчак в Испании

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности решил «жестко предупредить» сенатора от республики Тыва Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время СВО. Об этом сообщает источник ТАСС в верхней палате парламента. По словам собеседника агентства, в Совфеде указали: такие визиты Нарусовой «дискредитируют статус сенатора и палаты в целом».


«Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа», — заявил источник ТАСС. По утверждению собеседника, комитет официально вынес вопрос об отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан.


«Любое отсутствие на заседаниях оформляется определенной процедурой: должны быть представлены документы о болезни либо иные документы, подтверждающие уважительную причину неявки. Таких документов сенатором Нарусовой представлено не было», — сказал источник в верхней палате парламента.


О том, что Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда ездила в страну НАТО, позднее заявил РИА Новости глава Комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, сенатор 18 июля улетела в Стамбул, а оттуда в Ниццу, и вернулась на родину 6 августа, пропустив при этом одно заседание Совфеда.


Daily Storm пока не удалось дозвониться до самой Нарусовой. Представитель сенатора в телефонной беседе сказал, что впервые слышит информацию о якобы «предупреждении» Нарусовой. «Людмила Борисовна в это время находилась на заседании своего комитета. Поэтому на заседании [комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности] она присутствовать не могла», — сказал представитель Нарусовой.


В августе в Telegram-каналах появилась информация о том, что сенатор Нарусова могла находиться в Испании, отдыхая с дочерью Ксений Собчак. Телеведущая разместила в соцсетях видео, в котором говорит, что находится в городе Марбелье в Испании. На видео также присутствует Нарусова.


Сенатор 6 августа в комментарии РИА Новости опровергла информацию, что отдыхает в Испании. «Нет, я в Петербурге», — сказала сенатор.


Позднее активисты движения «Зов народа» направили главам Госдумы и Совета Федерации, а также министру юстиции предложение запретить парламентариям, высокопоставленным чиновникам и их близким родственникам посещать недружественные государства.


Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко отмечал в беседе с РИА Новости, что для сенаторов нет запрета по месту отдыха. Однако, по словам Тимченко, есть пожелания руководства Совфеда, чтобы парламентарии проводили летние каникулы в России либо в дружественных странах во избежание провокаций.


Полномочия Людмилы Нарусовой заканчиваются в сентябре 2026 года, говорится на сайте Совфеда. Сама сенатор в апреле говорила в комментарии РИА Новости, что готова «дать дорогу молодым», если ее полномочия не будут продлены. По словам Нарусовой, этот вопрос не зависит от нее самой, а ее желания «никто не спросит».


Нарусова убеждена, что для начала «просто нужно найти молодых, которые не доносы пишут, желая этим сделать карьеру, а которые могут критически мыслить».


Ранее Нарусова оказалась единственной проголосовавшей против «единого реестра повесток», поскольку, по мнению сенатора, есть впечатление «очень большой поспешности принятия этого закона». До этого Нарусова проголосовала против закона о дискредитации участников СВО, пояснив, что он «не объясняет разницу между критикой и дискредитацией».

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Нарусова отсутствовала на заседании Совета Федерации, где приняли закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Сенатора не было и на вчерашнем заседании комитета по госстроительству, членом которого она является 28 июля 2023
Dailystorm - Нарусова отсутствовала на заседании Совета Федерации, где приняли закон о повышении призывного возраста до 30 лет
#людмила нарусова #сенатор #совет федерации
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