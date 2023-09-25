Мишустин призвал страны ЕАЭС объединиться в защите национальных экономик

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объединить ресурсы и компетенции для защиты национальных экономик. Помимо РФ, в эту организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.





Российский премьер выступил на пленарной сессии форума «Иннопром» в Астане. Он отметил, что один из главных векторов работы на евразийском пространстве сейчас — укрепление технологического суверенитета.





Мишустин призвал обеспечивать устойчивость производственных комплексов к внешним факторам и защищать национальные экономики «в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции». Его цитирует ТАСС.





Премьер подчеркнул, что Россия открыта к расширению сотрудничества со всеми партнерами по ЕАЭС.





Мишустин заявил, что отношения Москвы и Астаны основаны на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Он рассказал, что в прошлом году товарооборот России с Казахстаном достиг рекордных значений — почти два триллиона рублей.





За первые семь месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 10% и превысил 1,5 триллиона рублей.