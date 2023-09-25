ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за повышения тарифов на 10%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «МегаФона», поводом стало повышение тарифов на услуги связи для 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.





В ФАС напомнили, что в декабре 2022 года начали проверку в отношении нескольких крупных операторов, в том числе «МегаФона», из-за повышения цен. Теле2 и «Билайн» обосновали этот шаг, но в случае с «МегаФоном» ФАС не увидела причин для повышения тарифов. Федеральная антимонопольная служба указала, что «МегаФон» сильно снизил расходы и нарастил прибыль.





В «МегаФоне» ответили РБК, что пока не получали официального уведомления от ФАС о возбуждении антимонопольного дела.





Это не первый раз, когда регулятор проверяет «МегаФон». В декабре 2022 года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство из-за повышения в мае тарифов на услуги связи для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12% и предписала снизить цены. Это требование пока не исполнено, поскольку «МегаФон» обжалует решение ведомства в суде.