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ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за повышения тарифов на 10%
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Компании может грозить штраф до миллиона рублей Фото: Global Look Press / Петров Сергей
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ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за повышения тарифов на 10%

Компании может грозить штраф до миллиона рублей

Фото: Global Look Press / Петров Сергей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «МегаФона», поводом стало повышение тарифов на услуги связи для 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%. Если вина компании будет доказана, ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.


В ФАС напомнили, что в декабре 2022 года начали проверку в отношении нескольких крупных операторов, в том числе «МегаФона», из-за повышения цен. Теле2 и «Билайн» обосновали этот шаг, но в случае с «МегаФоном» ФАС не увидела причин для повышения тарифов. Федеральная антимонопольная служба указала, что «МегаФон» сильно снизил расходы и нарастил прибыль.


В «МегаФоне» ответили РБК, что пока не получали официального уведомления от ФАС о возбуждении антимонопольного дела.


Это не первый раз, когда регулятор проверяет «МегаФон». В декабре 2022 года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство из-за повышения в мае тарифов на услуги связи для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12% и предписала снизить цены. Это требование пока не исполнено, поскольку «МегаФон» обжалует решение ведомства в суде.

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#мобильные операторы #фас #мегафон
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